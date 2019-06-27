大连“女子深夜被殴”案嫌疑人已被刑拘

一女深夜在街头遭男子凶残踢打的视频于24日在中国网络上引发公愤。目前，大连市公安局已经将案犯刑事拘留。

据大连公安今天（27日）的通报，警方在25日抓获此案的嫌疑人王某。王某对殴打、猥亵吴某的犯罪事实供认不讳，警方已经对其采取刑事拘留强制措施。

大连公安在官方微博上通报了此案的细节。

甘井子分局在22日凌晨接到了一起女子被殴打猥亵的案件。

经调查，受害人吴某与朋友于某酒后结伴回家。二人在吴某所居小区附近分手后，吴某独自一人返家。途中，吴某迎面遇到一陌生男子，该男子突然对吴某实施暴力殴打，将吴某打晕，拖入临近楼洞内实施猥亵后，乘出租车逃离现场。

于某回到住处后，给吴某发信息未回、打电话未接，担心吴某可能出事，遂前往吴某住处查看，在路上与刚苏醒的吴某相遇。吴某用于某的手机于1时35分拨打110报警。

接警后，甘井子派出所一名民警带领两名辅警于1时39分到达现场。吴某在于某的陪同下，乘出租车到大连医科大学附属第一医院进行了头部CT扫描等检查。经诊断，吴某右侧额、顶部皮下软组织、双眼侧周软组织肿胀，经医生处置，吴某离开医院回家。

22日上午11时许，民警对吴某进行笔录，对案件开展核查。警方在25日锁定犯罪嫌疑人王某，并将其抓获。

嫌疑人王某31岁，是大连银燕数据有限公司员工，他对殴打、猥亵吴某的犯罪事实供认不讳。

据王某交代，案发当晚他曾大量饮酒，随后乘坐出租车欲前往女友的住处。途中，王某在车上与女友通话时，因女友提出分手拒绝与其见面，进而发生激烈争吵。该出租车司机描述，王某当时情绪非常激动，大喊大叫，并在中途下车。

王某下车后独自在街上行走，走到苍山路与黄山路交叉口处遇到独自回家的吴某，遂对吴实施暴力侵害。

昨天（26日），公安机关根据现有证据，认为王某涉嫌强制猥亵罪、寻衅滋事罪，依法对其采取刑事拘留强制措施。此案正在侦办，并将依照法定程序对吴某伤情进行司法鉴定。