骇客冒名韩国瑜心腹 国政愿景讲稿险被窃

国民党总统初选国政愿景发表会25日晚间举办，昨天传出台湾高雄市长韩国瑜演讲稿险些被骇客以冒名幕僚的手法骗走。目前辖区分局及高雄市警科侦队已联手侦办。

据联合新闻网和《中时电子报》综合报道，韩国瑜昨天（26日）受访时表示巿长办公室已经报案，希望警察可以查一个水落石出，因为这是很严重的问题。

骇客冒名对象是韩国瑜的心腹黄文财。首场国政愿景发表会25日上午，高雄市长办公室（简称市长室）副主任胡美音的Gmail收到署名“高雄市轮船公司董事长黄文财”来信，内文提及：“美音姐，老板刚联系我，请我帮忙看看国政愿景会讲稿，麻烦把材料发我一份，谢谢。”

由于胡美音本来就不常用Gmail，且黄文财不会称呼她“美音姐”，让胡美音收信后有些怀疑，并马上向办公室主任邱源宝确认，邱源宝随即打电话给黄文财，证实黄文财根本没发信。

韩国瑜巿长办公室昨天正式报案，除了辖区凤山警分局到场，市刑大科侦队也进入市长室调查，市府资讯室为此同步派人进驻，全面提升市长室资安层级。

今年二月，韩国瑜出访星马前也发生行程细节遭曝光事件。连航班号码、时程、何时何地跟何人碰面等细节都有外泄，韩国瑜当时呼吁市府公务员要注意保密，但他不愿去猜是否有人泄漏。

月前，高雄市府再爆市长办公室遭潜入，涉嫌人是曾在前市长陈菊任内担任摄影官的吴姓男子。

不少蓝营人士认为潜入市长室案不单纯，怀疑市长室遭窃听。此外，韩国瑜不搬入市长官邸、自费在左营租屋，成为首位不住官邸的民选高市长。