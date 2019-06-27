虽因油汇损失百亿利润 南航收入仍创新高

中国南方航空昨天（26日）举办2018年年度股东大会。董事长王昌顺在会上表示，南航去年因为油汇损失掉近百亿的利润，不过今年的情况比较乐观。

据界面报道，王昌顺称，南航2018年本可实现170多亿人民币（33.46亿新币，下同）利润，其中，油价影响了90多亿元成本，汇兑再影响近19亿元的损失，这两项因素对南航影响是最大的。尽管如此，南航去年营业收入同比增长12.66%，创下历史新高。

另外，南航对2019年的预期较为乐观。南航副总经理、财务总监肖立新预计，今年“汇率方面可以乐观一点“，年内可能会有波动，但账面上不会有太多损失。

原油成本方面，南航也表示今年好于预期。肖立新表示，目前市场价格还低于南航预测的平均价格，“从5月份的数据来看，盈利情况有明显的改善。”

就国际业务方面，南航有受到一定影响。南航副总经理罗来君表示，一方面，对美的货运量整体影响较大，前五个月载运力水平没有下降，但运价水平下降，影响较为明显。另一方面，前五个月中美出行旅客量同比下降超过6%。

罗来君对7、8、9月旺季谨慎乐观，预计未来经营稳定向好，但要密切关注国际动向。

长期来看，南航亦十分乐观对于行业前景，。王昌顺认为，“中国人均坐飞机次数是0.44次，美国人均2.7次，北欧一些国家人均12次，”因此，中国人均坐飞机次数的提升空间很大。民航研究机构数据显示，到2022年，中国民航将成为世界第一大航空市场。