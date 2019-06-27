沈颖：希望新甬开展更多开放式创新合作

新加坡通讯及新闻部兼文化、社区及青年部高级政务部长沈颖指出，新加坡与宁波的关系具有战略性和前瞻性，双方合作发展良好，她因此鼓励两地企业加深合作。

沈颖受邀以主宾身份出席今早在浙江宁波举行的“2019宁波-新加坡创智论坛”并致辞。

沈颖指出，宁波位于21世纪海上丝绸之路建设与长江经济带发展的交汇处，是 “海上丝绸之路” 的主要起锚港、“一带一路” 倡议的重要节点城市，已设立了 “一带一路” 综合试验区。

2019年一季度，新加坡与宁波进出口贸易达2.52亿美元（3.41亿新元）。新加坡目前是宁波市第九大投资伙伴。

沈颖肯定宁波市的投资环境良好，政府亲商、开放、包容，民营经济发达，对从事制造业、现代服务业的外商具有很大的吸引力。

她说，新加坡希望能够成为宁波企业进军东南亚市场的“跳板”，推进双方在港口、物流、贸易、金融等重点领域的合作。

沈颖说：“我衷心地希望新甬两方能够借助此次论坛搭建起一个政府、企业、研究人员三方互动交流的平台，促进新加坡企业进一步加深对宁波的了解，扩大和加强经贸往来，开展更多开放式创新合作。”

宁波市副市长陈炳荣致辞时说，宁波与新加坡之间不断深化合作、加强往来，当前正在建设的中新创智（宁波）产业园必将成为宁波与新加坡经济合作的新标杆。

本次论坛是第14次新浙经贸理事会会议的活动之一，主题是“创新甬筑、智绘未来”。

论坛由宁波市政府主办，宁波市海曙区政府、新加坡《联合早报》和凯德集团承办。200多位来自新中两国的政商学各界人士，分享在数字经济、技术创新、智慧城市等领域的看法和经验。（《联合早报》记者薛之白宁波报道）