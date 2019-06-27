凯德总裁罗臻毓：在华国际企业通过创新参与中国城市发展

新加坡凯德集团总裁兼中国区首席执行官罗臻毓指出，创新能力已成为中国城市发展的核心驱动力，在华国际企业需要在产品服务、商业模式、组织管理、发展思路上进行创新。

罗臻毓今早以嘉宾身份在“2019宁波—新加坡创智论坛”上致辞。

他指出，中国有广阔多元的市场基础、世界领先的科技企业，社会创新氛围浓厚，正在创新驱动发展战略的政策引领下进行经济转型。

罗臻毓以凯德的经验为例指出，在华国际企业需要在产品服务、商业模式、组织管理、发展思路上进行创新，即要提供符合本地市场需求的产品和服务，打造数字时代的价值创造能力，通过“理念国际化、行动本地化”来跟上“中国速度”，以及坚持开放合作、互利共赢。

他以广州大坦沙健康生态岛和中新广州知识城为例，介绍了凯德集团在助力中国城市创新发展方面的经验。

他说，提升核心业务、以数字化创新为核心战略、打造具有持续吸引力的城市中心是凯德的发展基石。凯德（中国）也提出了“智在城市生活”的愿景。

目前，凯德集团与宁波市海曙区政府正合作开发新一代产业园项目“中新创智（宁波）产业园”，产业园将以“人本化、生态化、数字化”为价值导向，着力打造一个生态优良、亩产高效、配套完善的产城融合式智慧型园区。

园区总规划面积约1336亩（约89公顷），远期总建筑规模可达100万平方米，开发周期预计五至八年。凯德集团已于今年4月获得产业园的首期启动地块。

本次论坛是第14次新浙经贸理事会会议的活动之一，主题是“创新甬筑、智绘未来”。

论坛由宁波市政府主办，宁波市海曙区政府、新加坡《联合早报》和凯德集团承办。200多位来自新中两国的政商学各界人士，分享在数字经济、技术创新、智慧城市等领域的看法和经验。（《联合早报》记者薛之白宁波报道）