广东三山港停止接收废金属

中国广东三山港决定从昨天（26日）起停止接收废金属。

据路透社报道，三山港客户提供的通告显示，有鉴于一些废金属将从7月1日起被列入进口废物限制名单内，当地的关税单位原本后天（29日）实施废金属禁令，后来决定提前实行。

三山港一名官员也证实了这项消息。

《人民日报》曾报道，中国从7月1日起，将废钢铁、铜废碎料、铝废碎料等8个品种固体废物从《非限制进口类可用作原料的固体废物目录》调入《限制进口类可用作原料的固体废物目录》，并称调整进口废物管理目录是推进固体废物进口管理制度改革的既定安排。