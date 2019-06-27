贵州民政厅：暂未发现网传幼儿遭性侵情况

有网友昨天爆料称，中国贵州省某地疑似有幼儿园和孤儿院内的儿童被成人性侵。此事引发大量关注，该事件真伪尚未证实。目前贵州省民政厅排查了部分幼儿园和孤儿院，未发现网络所述情况，正在扩大调查范围。

据贵州省民政厅今天（27日）发布的最新通告，昨天下午毕节市和黔东南州两地民政部门就此事开展全面排查，省民政厅派也在两地展开核实工作。截至今天上午，毕节市民政部门九所儿童福利院、黔东南州六所儿童福利院、设有儿童部的五所社会福利院进行了全面排查，未发现网络所述情况。

毕节市对登记的民办幼儿园也展开排查，已对疑似“风车幼儿园”进行重点排查，黔西和七星关区各一所大风车幼儿园，未发现网络所述情况。

目前，各地民政部门正在扩大范围，全面进行排查。

据澎湃新闻昨天的报道，微博网友”鹅组兔区“在26日晚上8时许发布微博，其中包括多张聊天截图，对话疑似谈论性侵福利院或幼儿园儿童，涉及的地方包括贵州毕节、凯里。截图中一名聊天者称其每年花10万在此事上，“是门生意”。另有图片显示，疑似“风车”幼儿园工作人员和另一人在谈论给幼儿注射激素。

当天晚些时候，黔东南警方、凯里市警方、毕节市警方均表示已获悉此事，正在核实案件真伪。凯里市委宣传部的工作人员表示，经初步核实，凯里市没有一家幼儿园叫“风车幼儿园”。

另外，微博网友“Starrynighto儿童保护”发文称，早在6月1日就接到关于贵州儿童疑遭性侵事件投稿，并在6月2日和3日分别向毕节市公安局和贵州省公安厅报警。

“Starrynighto儿童保护”收到的投稿由数张微博私信对话截图和微信聊天对话截图组成。其中包括两张女童趴在床上的照片，该照片被发现为造假照片。有网友还指出，其他照片也系盗用。

贵州省公安厅26日深夜通报表示，如网传情况属实，将坚决依法打击处理。如信息不实，将依法追究造谣者责任。