华为首席法务官：勿将知识产权政治化

华为今天（27日）发布创新和知识产权白皮书。首席法务官宋柳平表示，将知识产权问题政治化会威胁全球技术的进步，呼吁勿将知识产权政治化。

据澎湃新闻报道，宋柳平在发布会上表示，“如果知识产权沦为政客的工具，将伤害人们对专利保护制度的信心。如果某些政府选择性剥夺一些公司的知识产权，将会摧毁全球创新的根基。”

华为发布的这份白皮书名为《尊重和保护知识产权是创新的必由之路》，详细介绍了华为公司在创新与知识产权保护上的实践与贡献。

白皮书表示，创新和知识产权保护是华为在过去30多年成功的基础。

截至2018年底，华为累计获得授权专利87805项，其中有11152项是美国专利。自2015年以来，华为获得的知识产权收入累计超过14亿美元（18.96亿新币，下同）。除了自身专利外，华为累计对外支付超过60亿美元专利费用用于合法使用其他公司的专利，其中近80%支付给美国公司。

宋柳平表示，在华为过去30多年的经营和发展历程中，没有一起案件被法庭认定存在恶意窃取知识产权的行为，华为也没有因此被法庭判决承担赔偿责任。

众多华为技术创新成功已融入至3G、4G和5G公开标准中，这表明华为对于知识产权采取合作、尊重的态度。宋柳平称，即使有些国家的客户没有直接购买华为的产品，他们事实上也在使用这些核心专利，分享华为的技术贡献。

宋柳平还表达了华为在专利使用上的立场。他表示，华为不会将其专利组合“武器化”，将采取开放合作的态度，按照公平合理无歧视的原则，与各厂商和运营商进行专利许可和授权的讨论。

宋柳平最后表示，华为愿意与全世界，包括美国公司和美国消费者，继续分享5G等技术成果，促进产业发展和人类进步。