《夜问打权》被叫停 消息人士：蔡政府施压造成

由台湾政治评论家黄智贤主持的谈话性节目《夜问打权》将在这周五（28日）播出最后一集。有消息人士表示，这是因为蔡英文政府的施压。

据《联合报》报道，黄智贤在24日被中天电视的高层告知了这个消息。此事发生的前一天（23日），时代力量立委黄国昌与网络红人“馆长”陈之汉号召民众走上街头，向立场亲北京的台湾媒体表达抗议。

《联合报》了解到，这个停播的决定已在今天（27日）正式获得确认。

对于《夜问打权》节目的停播，黄智贤的哥哥、台南市长黄伟哲表示不可能是蔡英文政府打压。

黄伟哲认为，反修订《逃犯条例》在香港将近两百万人参与，台湾有好几十万人支持这个活动。妹妹黄智贤主张一国两制，不仅是绿营，包括韩国瑜市长、郭董（郭台铭）都反对，不需要蔡英文政府出手打压，千万不要岳飞打张飞。

但是，有消息人士称，《夜问打权》收视率一直很好，但蔡英文政府不断施压之下，从原来的52频道搬到39频道，再从39频道搬到天高地远的154台，即中视的数位台。如今，连处在如此边陲的节目，蔡英文政府仍不放过，施压中天高层停掉这个节目。

消息人士说，蔡英文政府要停掉节目的原因有四：一是《夜问打权》长期以来批判蔡英文太凶。二是《夜问打权》是唯一剖析香港反修订《逃犯条例》真相的节目，让民进党操作反中氛围的目的被揭穿。三是黄智贤主张一国两制和平统一。第四点原因是《夜问打权》深度分析此次国安法修法是对于言论自由的严重钳制的恶法。

消息人士还表示，黄智贤在节目叫停后，将会在网路上开辟新节目。