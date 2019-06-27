贵州茅台股价破千元大关

贵州茅台股价今天（27日）突破1000元/股（197新币/每股，下同）大关。上次中国A股上出现千元股，还是27年前。

据澎湃新闻报道，贵州茅台股价今天开盘价979.86元每股，后一路上行。上午10时许突破1000元大关，市值1.256万亿元。不过随后贵州茅台股价略有回落。

三天之前，贵州茅台盘中股价曾突破990元一股的历史高点，但最终破千未果。

可资比对的是，2018年贵州省GDP为14806.45亿元。 换句话说，一个贵州茅台的总市值，要占到中国贵州省GDP的近85%。

贵州茅台今年第一季度报告显示，一季度营业收入为216.44亿元，同比增长23.92%，归属于上市公司股东的净利润为112.21亿元，同比增长31.91%。

A股上一次出现千元股，还要追溯到27年前。

据《证券时报》报道，“老八股”中曾诞生过两只千元股。曾经的“老八股”龙头真空电子，发行价就高达365元，一年半的时间里，股价连翻六倍。其股价在1992年4月14日便达到1030.10元(不复权，下同)，此后一路上涨并在1992年5月25日，盘中一度涨至2587.50元。此后，真空电子更名为云赛智联，目前仍在A股上市，但当下股价只有7.81元。

华创证券在6月2日发布的研报中表示，维持目前盈利预测，对贵州茅台12个月目标价予以当下估值平移，上调目标价至1150元。

华创证券称，茅台作为核心资产的稀缺性，作为最稳健资产的稀缺性，未来料将保障其高估值溢价的能力，更多比例长线价值理念资金入驻A股的趋势不会变，有理由相信贵州茅台估值国际化就在这两年。