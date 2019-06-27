港警务处长：不希望市民将政治仇恨放在警队身上

香港警务处处长卢伟聪今天（27日）就昨晚的示威指出，警方的容忍不代表示威者的所有行动无后果，他也不希望市民将近日的政治仇恨放在警队身上，强调警队日常继续尽心尽力服务市民。

综合香港《星岛日报》和香港电台报道，卢伟聪说，昨晚参与示威的民众以暴力冲突包围警察总部，堵塞出入口及破坏公物，也有示威者阻止一名警员上班并发生肢体冲突，警方予以严厉谴责，并会严肃搜证及跟进。他呼吁示威者要三思。

至于医院撤警岗的事件，卢伟聪回应时指，警方暂停伊利沙伯医院及仁济医院的警岗，是临时措施，警员会在医院附近巡逻，有需要都会回到医院帮忙。他说，过去一周，有人将政治仇恨带入工作，对驻守医院的警员存敌意，在这个环境下难以工作，所以采取临时的措施。

卢伟聪也公布，警方明日会与医管局开会，届时会向医管局转介警员遇到的情况，希望医管局跟进，当平静纷争之后，临时措施就会撤销。

香港保安局局长李家超也与卢伟聪一同会见媒体。李家超说，对于昨晚有示威者公然挑衅警方，以不同物品倒塞警总出入口，形容这是一件危险的事。

李家超说，示威者包围警总造成不同程度破坏，已经超越表达言论自由的底线，并不希望同类事情再度发生。

他也指出，有约100名警员被示威者用激光照射眼睛，有关行为是伤害他人身体，希望大家尽量以和平理性的态度表达意见，并认为警队昨晚的表现克制。