李克农之子李伦逝世 告别式7月1日举行

中国开国上将李克农之子、解放军原总后勤部副部长李伦中将于2019年6月25日凌晨在北京逝世，享年92岁。据澎湃新闻报道，遗体告别仪式拟定于7月1日上午在301医院举行。

据芜湖新闻网2018年刊发的《李克农和李伦：从芜湖走出去的父子将军》一文称，在中国人民解放军军史上，父子二人同入共和国将军之围的，十分罕见。李克农和李伦父子，一位于1955年被授予上将军衔，为开国元勋，一位于1988年被授予中将军衔。

据上述文章介绍，李伦原名李润修，1927年10月30日（农历十月初六），出生于芜湖市吉和街马家巷1号，是李克农与赵瑛夫妇最小的儿子。

1939年，12岁的李伦开始在八路军办事处当勤务员、报务员。1941年3月，他随父母来到了延安，进入延安炮兵学校学习。1945年至1949年，李伦任晋绥野战军司令部参谋，晋察冀中央局党校工训班教员、地干班党支部书记，华东野战军特种纵队榴炮团一营副营长、营长。参加了济南、淮海、渡江等战役，1949年在解放舟山群岛战役中荣立一等功。

解放后，李伦先后担任过军委原运输司令部调度科科长、原总后勤部军事运输部计划处处长，原总后勤部军事交通部副部长、部长。1986年被任命为后勤学院院长。

1988年，李伦被中央军委授予中将军衔，同时，也被授予独立自由奖章、三级解放勋章和独立自由功勋荣誉章，后晋升为原总后勤部副部长。