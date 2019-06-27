知情人士：中国央行要求银行不调低贷款利率 使楼市降温

面对房价快速上涨，有知情人士透露，中国监管单位再度释放调控信号，指导商业银行以利率手段来调控房贷规模，不可再进一步下调个人按揭贷款利率。此举意在调控商业银行按揭贷款的发放规模和节奏。

据彭博社今天（27日）报道，知情人士称，中国央行在本月初做出上述口头指导，而各家银行可自行决定按揭利率调整幅度。其中一名知情人士坦言，央行已经将首套房利率改为由基准上调5%。中国央行未就此立即予以置评。

中国国盛证券分析师刘郁等在近期报告中称，今年初以来，个人住房贷款整体宽松，但有转向的苗头。历次房地产调控通常起始于限购、限贷政策的松绑或收紧。

刘郁等提供的数据显示，2019年5月全国首套房贷平均利率为5.42%，连续六个月环比回落，而二套房贷平均利率为5.74%，连续七个月环比回落，首套、二套房贷利率均为2018年以来最低水平。

为了给房地产市场降温，中国已经频出调控措施，此前措施主要体现在相关房地产企业的境内外融资受限。有知情人士早前透露，这些措施包括部分开发商的公司债和ABS融资遭遇暂停、银行间市场交易商协会窗口指导暂缓部分房企通过银行间发债融资的计划、国家发改委已收紧了对地产公司境外债券发行配额申请的审批。