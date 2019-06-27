新能源动力电池“白名单”取消 中外厂家同步竞争

新能源动力电池“白名单”被废止，专家表示未来新能源车市发展前景利好，电池行业有望实现良性竞争。

据《新京报》报道，中国工信部在24日发布公告，自21日起废止《汽车动力蓄电池行业规范条件》（以下简称《规范条件》），第一至第四批符合规范条件的企业目录也同时废止，意味着此前实行的动力电池“白名单”制度取消。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树分析，取消动力电池“白名单”对新能源车市发展促进很大，不仅有利于行业充分竞争、建设更强的产业链体系，也有利于自主品牌降低成本和取得更好的电池资源。

《规范条件》制定于2015年3月，要求企业在线申报，这意味着未采用入围企业电池的新能源汽车，将无法获得补贴。

截至2016年6月，日、韩系电池依然悉数“落榜”，造成车企将此前采用的日、韩系电池更换为国产电池。

本次废止企业目录，崔东树表示，此前的“白名单”目录一定程度上影响了部分外企选择合作伙伴的范围，致使未进入电池目录的企业在华发展有所放缓。

他认为，外资电池的进入将拉动国内产业链的发展，促进自主配套产品的技术提升，实现融合发展。

崔东树认为，未来各大车企必然加强合作以降低成本，“目前整个车企利润剧烈下滑，传统车下滑，面临压力大；新能源汽车赔钱销售，日子艰难。此时面临补贴的大幅退坡，需要有效地引入竞争，降低成本。”