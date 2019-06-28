港民调：“中国人”身份认同97以来新低

香港大学民意研究计划公布最后一次定期调查结果显示，受访市民对“香港人”的身分认同感录得8.61分，为1997年有纪录以来的新高。另外，对“中国人”的身分认同感则为5.87分，为1997年以来新低。

据《星岛日报》报道，港大民研在6月下旬，以随机抽样电话访问1015名香港居民。调查发现，受访市民对“香港人”的身分认同感录得8.61分，为1997年有纪录以来的新高。另外，对“中国人”的身分认同感则为5.87分，为1997年以来新低。港大民研指，两次反修订《逃犯条例》游行后的调查结果清楚反映出，修例事件对香港市民在身分认同及回归情感上的冲击。另外，调查亦发现，受访者对“中国人”的身分认同感则为5.87分，为1997年以来新低。

民调同时要求，受访者在“香港人”、“中国人”、“香港的中国人”及“中国的香港人”四者中，选择自己认同的身分。53%称自己为“香港人”，11%自称为“中国人”，12%自称为“香港的中国人”，而23%则自称为“中国的香港人”。换言之，76%认为自己是广义的“香港人”(即回答“香港人”或“中国的香港人”)，23%则认为自己是广义的“中国人”(即回答“中国人”或“香港的中国人”)，36%则选择了“香港人”和“中国人”的混合身分，即回答“香港的中国人”或“中国的香港人”。

调查亦指，香港巿民对中国国民身份的自豪感比去年同期下跌11%至27%，而没有感到自豪的比率则上升至71%，分别创下1997年有纪录以来新低和新高。另外，在中央政府对港政策方面，全部数字均转趋负面，最新正面评价占23%，而负面评价则为53%，净值则为负30%，创下1999年有纪录以来新低。