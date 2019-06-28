台媒：蔡英文系大法官将左右三大释宪案

台湾立法院昨天（27日）通过总统蔡英文提名的四位新任大法官人事同意权案。

据联合新闻网报道，蔡英文提名的四人将在10月上任，届时蔡英文政府提名的大法官增为十一人，超过释宪所需门槛。

面对《不当党产条例》、刑法通奸罪、死刑是否违宪等社会上具高度敏感的释宪声请案，未来大法官释宪的结论影响深远。

目前大法官待审案件中，最受瞩目的是退休军公教关切的年改释宪案，不过四位新增大法官不会参与本案释宪。至于其它释宪案，蔡英文政府提名的大法官则掌握绝对优势。

这些释宪案中，《不当党产条例》备受关注。至于前瞻基础建设特别条例案，大法官去年以声请人之一的立委高金素梅未参与表决为由不受理，事后在野党立委再次声请释宪，但仍未列入待审案件。

由法官声请的释宪案中，”通奸“案件不少，多数理由是刑法通奸罪规定有违平等、比例原则和侵害隐私权及自主决定权疑义。司改国是会议分组讨论时，法务部虽在会中提出一分民调，指有高达八成民众认为应维持通奸罪，但分组委员会最后仍无异议通过提案。

委员会当时决议通奸除罪化，若因故无法立即废除，也应删除刑事诉讼法二三九条但书规定，回归刑事诉讼法告诉不可分原则，意指对配偶撤回通奸告诉，效力应及于相奸者。换言之，”要告一起告，要撤一起撤“，但相关修法仍难获社会共识而无进展。

此外，台湾社会最敏感的死刑议题，有多件由死刑犯和废死团体声请释宪，他们主张两公约禁止”酷刑“及”不人道的刑罚“，目前大法官虽然未决定是否受理，但以未来大法官成员对死刑的看法，相关人权团体对未来透过释宪途径达到废死目标，已多所讨论并高度期待。

另外，社会秩序维护法规定罚锾逾期不完纳者，警察机关得声请易以拘留，拘留期间最长五日，不少法官认为这项规定逾越必要程度，也声请释宪。