日本外务省：安倍计划年内前往中国

日本外务省发言人大菅岳史昨天（27日）主持G20新闻发布会表示，日本首相安倍晋三计划年内前往中国。

据澎湃新闻报道，大菅岳史表示，中国今年是中日韩三方合作的主席国，目前各方团队正在就何时举行中日韩领导人会晤进行沟通，按计划会晤将于年内在中国举行，届时安倍首相也计划前往中国参加有关会议。

大菅岳史也再次确认安倍晋三已经代表日本政府邀请中国国家主席习近平明年春天对日本进行国事访问。

据新华社和央视新闻此前报道，习近平昨天在大阪会见安倍晋三，双方对中日关系的改善发展达成诸多共识。

