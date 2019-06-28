上半年亚太区IPO锐减 银行寄望阿里巴巴和上市公司增发撑场

随着贸易紧张情势持续打压新股上市热度，亚洲股权资本银行家正押注一连串上市公司寻求新资金的活动，包括阿里巴巴计划在香港招股筹资最多200亿美元。

据路透社报道，金融数据公司路孚特(Refinitiv)数据显示，亚太地区截至6月的六个月内首次公开上市(IPO)筹资规模腰斩至225亿美元。

整体股权资本筹措数量减少26%，尽管包括新上市科技股在内的企业通过增发及可转债获得新资金。

银行业者表示，由于美国和中国贸易关系持续紧张，市况动荡导致IPO数量减少。

“投资人对于估值变得愈发谨慎，”中信里昂证券的全球股权资本市场及银团主管Li Hang表示。

“他们对交易的兴趣减弱，倾向于等待更长时间，而不再老早表示出兴趣，除非是一支必须持有的股票，”他补充说。

今年迄今，没有一起IPO进入亚太地区股权市场交易的前十。宁夏宝丰能源集团4月在上海的IPO筹资12亿美元，位列第11。

最大的两笔股权交易分别是中信银行和平安银行通过发行可转债筹集的60亿美元和39亿美元。

港交所仍是亚太IPO的首选之地，路孚特数据显示，贡献了73亿美元的IPO融资。

其中包括仿制药生产商瀚森制药的10亿美元筹资，但不包括物流地产开发商ESR Cayman的12.4亿美元筹资计划。由于市况动荡，后者本月取消交易。

“等待上市的大规模IPO交易要少得多，而众多小规模交易的完成需要一个更加稳定的市场环境，”摩根士丹利亚太区股票资本市场联合创始人Alex Abagian称。

规模最大的即将上市案是阿里巴巴计划在香港上市，这将是七年来全球范围内规模最大的二次上市交易。

这家美国上市的电商巨头已经秘密提交申请，预计将在未来几个月内在香港上市。

阿里巴巴的上市计划备受关注还因为，它将是第一家采用香港2018年调整后规则上市的科技公司。香港交易所调整上市规定以吸引在纽约上市的中国企业回归。

香港交易所将耐心等待，期望在阿里巴巴带头上市下，其他公司会跟进。

“对这些企业而言情况比较复杂，”香港交易及结算所的全球发行服务主管Christina Bao表示。“许多因素不断变化，不只是公司内部，还有资本市场，以及宏观环境。”

今年股份增发以及发行可转债主导了亚洲股权融资市场，尽管市场动荡但公司仍有融资需求，且近期一些科技企业的IPO筹资规模低于原本预期。

中国电动汽车生产商蔚蓝1月通过发行可转债筹资6.5亿美元，游戏直播平台虎牙直播4月通过股份增发筹资3.27亿美元。

随着利率回落，发行可转债活动降温，但可转债在利率上升的环境下仍然很受欢迎，银行业者相信这种筹资方式会持续火热。

“如果是一家高成长公司，有替代资本来源为公司扩张提供融资很重要，例如发生可转债，”高盛除日本外亚洲股权资本市场联席主管David Binnion表示。