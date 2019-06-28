会见联合国秘书长 习近平吁维护海湾地区和平稳定

中国国家主席习近平28日在日本大阪会见联合国秘书长古特雷斯时谈及海湾地区局势，表示目前面临战与和的十字路口，而中国一贯站在和平一边，反对战争，呼吁各方保持冷静克制，加强对话协商，共同维护地区和平稳定。

据新华社报道，正在大阪参加二十国集团（G20）峰会的习近平也表示中国始终支持多边主义，支持联合国在国际事务中发挥积极作用。形势越是复杂严峻，越要彰显联合国的权威和作用。

他强调，中国要推动全世界在联合国旗帜下，实现更大团结和进步，并将继续以实际行动支持联合国和秘书长的工作。

此外，习近平也指出二十国集团领导人大阪峰会要充分考虑全球发展需要，对外传递正确信号，赞赏古特雷斯为推动国际社会合作应对气候变化作出的努力，表示愿推动联合国气候行动峰会取得积极成果。

古特雷斯则高度评价中国在推动朝鲜半岛问题政治解决、应对气候变化、推进可持续发展等方面作出的重要贡献。他也指出“一带一路”倡议对促进全球发展、特别是帮助非洲发展十分重要。

古特雷斯也表示，联合国希望中国在国际事务中发挥更多领导力，愿给予最全面的支持和配合，愿同中国共同努力，更好发挥全球治理应有的作用，使遵循多边主义成为国际社会主流。