白宫经济顾问：习特会无先决条件

美国白宫高级经济顾问库德洛（Larry Kudlow）表示，中美首脑会谈没有先决条件，表示“中国把解禁华为做为习特会先决条件”的报道不实。

据美国之音报道，库德洛星期四（27日）接受采访时表示，中美首脑在本周六中午见面，根本没有讨论过先决条件，不知道“那条报道是从哪里来的。”

此前《华尔街日报》曾报道中国将坚持要求美国取消对华为的禁售令，将其做为美中贸易休战的先决条件之一。

就习特会的谈判内容，库德洛称，在与中国的贸易谈判中，“我们将继续坚持有关知识产权和强制转让技术的结构性改革以及执行机制必须是协议的一部分。”

库德洛表示，特朗普迫使中国改变不公平贸易行为的整体目标受到美国商界的支持，但商界也在不断游说特朗普政府不要进一步加征关税。

他还表示特朗普盼望着这次会晤，“我们相信这次会晤很有可能进行得很好“，中国或返回谈判桌，双方回到5月的基础上再向前走，5月份大约完成了90%的协议，本来能够成为一份好协议，但未完成，“我们姑且看看这次会晤结果如何。”

但是，若习特会达不成好结果，美国愿意维持继续征收大量关税的局面，而且宁肯跟中国少做生意，库德洛也重申了特朗普的立场。