苹果拟通过中方基金向日企注资1亿美元

美国苹果公司考虑对经营重组中的中小型面板巨头日本显示器公司（JDI）提供包括注资在内的追加援助。据悉，苹果拟通过中国大陆基金Harvest集团提供1亿美元的支援。有关JDI的经营重组，原定参与的2家台湾企业退出援助措施等混乱局面持续，但若能得到苹果这一大客户的援助，JDI的重组或再现生机。

据日本共同社报道，JDI目前为苹果智能手机iPhone提供液晶面板。公司2018财年（2018年4月至2019年3月）销售额中，向苹果的供货约占整体的6成。JDI曾在5月与苹果就延长部分贷款的偿还期限达成协议。

JDI于28日凌晨宣布，Harvest决定对其提供金融支援。但据悉，即便将没有机构决定报告的其他中国大陆方面的支援包含在内，与计划金额相比仍存在约117亿日元（约合人民币7.5亿元）缺口。

有关资金缺口部分，JDI正与其他企业等谈判，但未得到明确的支援承诺，经营重组的前景仍然不明朗。据相关人士称，Harvest此前也曾要求苹果追加支援。

JDI于4月同意接受Harvest和两家台企组成的企业联盟最多800亿日元注资等支援。但之后两家台企退出，取而代之的是一家香港基金新表明加入。