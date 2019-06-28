习近平在G20前召集非洲领导人会晤 宣示多边主义立场

中国在二十国集团（G20）领导人峰会召开前，召集多个非洲国家举行小型会晤，宣示多边主义和自由贸易立场。

中国国家主席习近平今早与数名非洲领导人举行小型会晤，与会的包括G20唯一非洲成员南非总统拉马福萨、现任非盟轮值主席国埃及总统塞西、中非合作论坛现任非方共同主席国塞内加尔总统萨勒，以及联合国秘书长古特雷斯。

中国外交部非洲司司长戴兵今早在大阪中国代表团新闻中心举行吹风会介绍会晤成果时说，南非、埃及、塞内加尔和联合国都是践行多边主义的重要力量，这次中非领导人的集体会晤，对外传递出维护多边主义的强烈信号。

他说，与会各位领导人都“旗帜鲜明地表达了坚持多边主义，维护以联合国为核心的国际体系和自由贸易体制，反对单边主义和保护主义，携手推进国际关系民主化进程，共同捍卫国际正义的强大的正能量”。

戴兵形容，这场会晤在G20峰会前召开，“给G20传达了重要信号，也可以说是恰逢其时”。

戴兵透露，习近平在与非洲领导人谈到非洲发展时强调，国际对非合作应该坚持非洲优先，尊重非洲意愿，维护非洲利益，“任何唯我独尊，自我优先，损人利己的做法都是不得人心、不受欢迎的” 。

G20峰会今早揭幕后，各国领导人将在一场午餐会议上就国际经济、贸易和投资问题展开讨论，习近平明天也将与美国总统特朗普会晤，就中美贸易问题展开协商。

在贸易战阴云笼罩下，此次G20峰会上与会各国将就贸易问题达成怎样的共识，能否协力防止全球经济陷入衰退备受瞩目。（《联合早报》上海特派员杨丹旭大阪报道）