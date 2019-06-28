香港反修例群体在多国报章刊公开信

香港反修订《逃犯条例》群体周二（25日）发起众筹，要在多份国际媒体刊登公开信，期望国际社会关注《逃犯条例》争议。

据众筹小组“自由香港人”（Freedom Hongkonger）的Facebook群组信息，本周四（27日）已在德国《南德意志报》（Süddeutsche Zeitung）、英国《卫报》（The Guardian）、加拿大《环球邮报》及比利时《Politico》网上版刊登公开信，而今日（28日）则在澳洲《澳洲人报》（The Australian）、日本《朝日新闻》（The Asahi Shimbun）、《日本时报》（The Japan Times）、韩国《朝鲜日报》、 《东亚日报》、《韩国日报》刊登公开信。

署名“香港人”的公开信中，首先指出200万香港人为反对《逃犯条例》上街游行，并解释港人对条例的忧虑，称警方用过度武力对付和平示威者，当局将示威行动定性为暴动，但港人不会屈服于暴力，不会接受只暂缓修订条例，要求撤回修例、无条件释放所有被捕示威者、成立独立调查委员会以及实行全民普选。

信末称，G20峰会是个重要机会，让全世界明白香港人的诉求，希望各国政府表达港人关注，捍卫香港的自由及民主。