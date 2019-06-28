问卷：租房问题困扰逾九成受访青年

租房住的中国年轻人越来越多，然而在租房过程，却遭遇了一系列问题。

据《中国青年报》27日的报道，上周该报社会调查中心联合问卷网，对1920名18至35周岁的租房青年进行调查，91.4%的受访青年表示自己被租房中的问题困扰。

参与本次问卷的青年中，生活在一线、二线、三四线的分别占35.3%，46.8%和16.2%，城镇或县城的占1.6%，农村的青年占0.2%。

调查显示，在找房方面，受访青年遭遇最多的问题是房屋信息与宣传不符（61.0%），并且没有完善统一的信息平台（47.1%）。

有几位年轻人表示，现在租房平台有很多假房屋信息，“通常是中介用来吸引客源的，标出的租金很低，实际却很高，或者显示的房源根本不存在。”

而且，中介往往并不知道房子里其他租客的情况，“不知道合租室友的具体信息这点让我很介意”， “说明中介公司对租住人信息管理方面需要完善”。

在租住过程中，遭遇最多的问题是房子舒适性差（55.0%），私密性差（50.2%）、房东或中介随意涨价（50.2%）以及押金容易被扣（44.5%）等。

一名叫曹辛（化名）的青年表示，有些房东根本不给解决房子出现的问题，甚至随意涨租金。但是租客却很难了解房屋存在的隐患，比如甲醛是否超标、房屋建筑质量等。

针对租房市场的乱象，76.4%的受访青年希望加强监管，打击黑中介，69.2%的受访青年希望完善相关法律法规，明确承租人基本权益，还有52.2%的受访青年期待政府牵头搭建租房平台。

对此，中国住建部住房政策专家委员会副主任、全国房地产商会联盟主席顾云昌表示，可以设置城市房屋租赁条例，另外也要抓紧治理房屋中介的不规范问题。