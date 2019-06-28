习近平：保护主义损害全球贸易秩序

中国国家主席习近平今天（28日）表示保护主义损害了全球贸易秩序。

据路透社报道，习近平今天（28日）在G20峰会的间隙出席了金砖国家领导人非正式会晤。他在发言时表示，部份发达国家采取保护主义措施，引发贸易摩擦及经济阻碍，并形容这是全球经济动荡加剧的最大风险。

他表示，这些情况正在损害全球贸易秩序，也影响金砖国家共同利益，不利全球的和平及稳定。在这种环境之下，金砖国家应提高应对外部风险的韧性及能力。

金砖国家是现在五个主要的新兴市场国家，分别为巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。