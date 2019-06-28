中国基金决定金融支援日本显示器公司

中国的嘉实基金（Harvest）集团已决定对日本显示器公司（JDI）其提供金融支援。JDI是中小型面板巨头，但目前正在正在经营重组。

据共同社报道，JDI今天（28日）凌晨宣布，嘉实基金已决定对其提供金融支援，将提供合计约522亿日元（6.56亿新币，下同）注资在内的支援，其中1亿美元（1.35亿新币，下同）会由美国苹果公司通过嘉实基金进行援助。

然而嘉实基金也说明称，尚未得到苹果提供支援的明确承诺。有关约522亿日元的支援，也附加了“没有来自中国政府的干预”是前提这一条件。正因为嘉实基金曾多次推迟支援决定，因此能否该援助的实现还难以预料。

此外，香港基金公司 Oasis 管理公司原先预期将通过基金投资1.5亿美元，但直至27日的期限，香港基金仍未给出机构决定报告。据共同社了解，即便能得到香港基金的支援，JDI的资金缺口依然达到约117亿日元。

有关资金缺口部分，JDI正与其他企业等谈判，但尚未得到支援承诺，经营艰难局面或将持续。

截至2019年3月，JDI的自有资本比率仅为0.9%，处于资不抵债边缘，增强资本等扩充财务基础的工作成为其当务之急。