【G20】习近平：将进一步扩大对外开放 推动经贸谈判

中国国家主席习近平在二十国集团（G20）领导人峰会首日上宣布中国将在近期采取措施的基础上，进一步扩大对外开放。

据人民日报客户端报道，习近平在题为《携手共进，合力打造高质量世界经济》的讲话中提出五项重大举措，加快形成对外开放新局面，努力实现高质量发展。

习近平表示，中国将进一步开放市场，即将发布2019年半外资准入负面清单，进一步扩大农业、采矿业、制造业、服务业开放。中国也将新设6个自由贸易试验区，增设上海自由贸易试验区新片区，加快探索建设海南自由贸易港进程。

此外，中国也将主动扩大进口，进一步资助降低关税水平，努力消除非关税贸易壁垒，大幅削减进口环节制度性成本。

习近平也重申，中国将于明年1月1日实施新的外商投资法律制度，引入侵权惩罚性赔偿制度，增强民事司法保护和刑事保护力度，提高知识产权保护水平。

他也表示，中国将全面实施平等待遇，全面取消外资准入负面清单之外的限制。在准入后阶段，对在中国境内注册的各类企业平等对待、一视同仁，建立健全的外资企业投诉机制。

中国也将大力推动经贸谈判，包括推动早日达成区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），加快中欧投资协定谈判，加快中日韩自由贸易协定谈判进程。