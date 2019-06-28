诺贝尔和平奖得主斥港警滥用暴力 

诺贝尔和平奖得主约翰逊（Rebecca Johnson）昨天傍晚在香港律政中心为示威者打气，她批评港府和警方以暴力对待和平集会的示威者。

据香港01报道，诺贝尔和平奖得奖机构创办人、国际废除核武器运动创会会长约翰逊昨天（27日）傍晚到达律政中心。她表示，香港警察滥用暴力画面使她心碎，强调向合法的集会人士发射催泪弹、橡胶子弹和布袋弹是不必要的，会为在场人士带来生命危险，又指警方处理“6.12”示威活动的手法，已违反国际人权公约。

她又呼吁香港特首林郑月娥亲自到律政中心，聆听示威者反对修例的原因，不应把示威者视为敌人。

约翰逊表示，作为英国公民，对英国未能把民主、人权和法治在回归于香港全面落实，感到遗憾，故作为英国人需支持这场民主运动。

香港公民党党魁杨岳桥及立法会议员谭文豪昨天下午亦与约翰逊会面，会面中约翰逊促请政府回应示威者的诉求，并作出行动以释除市民有关逃犯法案，乃至本地人权及民主的疑虑。

约翰逊与数名其他社会运动家在2007年创立国际废除核武器运动，该机构在2017年获颁诺贝尔和平奖，她同时是裁军外交研究所（Acronym Institute for Disarmament Diplomacy）的创办人及执行总裁，为推动国际无核化作出重大贡献。

