澳民调：对中国信任度15年来新低

澳大利亚研究机构周三（28日）公布最新民调显示，澳大利亚人对中国的信任度则降至15年来最低，只有32%受访的澳大利亚人相信或比较相信中国会在世界上负责任地行事，比去年下降20个百分点，比之前的最低数据低15个百分点。

根据报告，所有年龄层的受访者对中国的态度都有所下降，也有74%的澳大利亚人认为本国经济过于依赖中国，68%的人认为澳大利亚允许来自中国的投资太多。

调查还显示，30%的澳大利亚人相信或比较相信习近平在国际事务中会正确行事。与之相比，只有25%的受调查者对特朗普持有这一看法，比去年下降5个百分点。三分之二的澳大利亚人认为特朗普削弱了美澳联盟，但大约70%的澳大利亚人仍然认为美澳联盟对澳洲的国家安全非常或相当重要。

洛伊研究所研究员娜塔莎·卡萨姆（Natasha Kassam)则告诉德国之声，澳大利亚人对中国和习近平信任降低的一大原因是双边关系降温，在过去两年里，澳大利亚国内就中国对澳洲政治和经济的影响展开了激烈辩论。而在2017年底，澳大利亚宣布一项旨在防止外国势力干涉的新议案。北京方面认为该议案直指中国，两国关系骤然而下。

卡萨姆说， 澳大利亚人对中国的消极看法还可能是因为中国在该地区的战略野心，包括在南中国海修建设施。此外，调查显示，尽管中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，但澳大利亚人面对中国的经济崛起越来越感到"易受伤害"。卡萨姆说，处于对贸易战以及对澳大利亚连带影响的担忧，澳大利亚人对本国经济利益能否得到保护缺乏信心。