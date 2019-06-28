郭台铭：因扭曲事实 意图操控舆论 不再接受旺中媒体访问

欲代表国民党角逐2020总统大位的前鸿海董事长郭台铭，今日（28日）在Facebook发文，严厉谴责旺中媒体集团是“国台办打手”，仗着媒体事业并张着新闻自由的大旗，扭曲事实，意图操控社会舆论风向，郭台铭霸气宣布为了“守护台湾民主”，未来他将不再接受旺中媒体集团的访问。

郭台铭举前几天的事件为例，指责旺中大作特作的相关新闻，说郭的小编强势阻挡记者，但影片会说话，旺中故意制造冲突，郭合理怀疑是旺中的“政治阴谋”，意图制造类似“假摔”的事件，再利用媒体公器的优势加以扭曲大肆报导，继续制造黑郭的假新闻，已完全抛弃媒体的价值与尊严。

郭台铭表示收到可靠消息，旺中媒体集团将对郭及团队成员执行“假摔辱郭”计划，逼迫记者只能向前，不然离职，郭台铭不愿让第一线记者成为无辜的打手，也为了不让旺中破坏台湾媒体核心价值的计划得逞，所以未来他将不再接受旺中媒体集团的访问。

文末郭台铭也怀念起30年前的中国时报，赞美当时的中国时报是“一个挺直腰杆，掷地有声的媒体，吹送自由之花。30年后，香港反送中百万人潮上街头，却成了旺中媒体不愿告诉你的秘密”，郭台铭最后呼吁“中华民国的民主与自由是我们最宝贵的资产，这样的旺中媒体集团，如果还是不知自我反省，必遭全民唾弃与抵制！”

郭台铭Facebook截图