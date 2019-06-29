民进党主席卓荣泰访美拼政党外交

台湾民进党主席卓荣泰今晚将启程前往美国进行访问。这是卓荣泰首次以党主席身份访问美国，也是他担任党主席后第一次出访。

据联合新闻网报道，卓荣泰今晚将率团展开为期11天的美国行，民进党公布访美行程：6月29日至7月2日访问华盛顿；7月3日访问纽约；7月4日至5日访问费城；7月6日至7日访问休士顿；预计于7月9日结束访问返抵台湾。

民进党立委李俊俋今早接受访问时称，这是卓荣泰担任党主席后第一次出访。他说，卓荣泰有两大任务，除了与美国政党重要人士、智库代表等对2020总统选举交换意见、维系台美良好关系，此行也将赴台湾同乡会所举办的夏令会演讲。

李俊俋表示，虽然同乡会每年都举办夏令会，但今年格外重要，因为2020总统选举充斥各种假信息、同乡们对台湾政局有些忧虑、疑虑与误解，借由出访一一说明、传递正确信息。

另一名立委林静仪说，卓荣泰此次出访主要定位是政党外交，因此规划安排与美国主要政党领袖会晤。被询及是否与美国主管亚太事务相关官员会面，林静仪回应称，因为定位政党外交，此行主要以政党领袖、政党代表加上智库成员，作为会面主轴。

民进党涉外人士表示，台侨们关心台湾局势，但年纪稍长的台侨使用社群平台不是那么普遍，资讯来源主要仰赖中天与民视，若长期看一些特定政论节目批评政府，且节目中所讲的内容有些根本不事实，侨胞们对执政党的信心真的会溃散。

该人士说，包括总统初选过程中所引发的一些争议与误解、各种假信息或片面不实的说法充斥，引发国安疑虑等，卓荣泰都有必要亲上火线一一厘清，才有助于日后的党内团结。

