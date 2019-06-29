电力公司违法分包 被列入青岛地铁建设黑名单

中国一家电力公司自曝在青岛地铁外电源配套工程出现质量问题，经查后发现公司违法分包，被列入青岛地铁工程建设黑名单。

据中国《新京报》今天（29日）报道，涉事的电源工程施工方负责人刘飞云早前揭露，考虑到在施工过程中有质量问题，一旦有事故发生，最后需自己担责，刘飞云决定“举报自己”。

刘飞云说，自己公司在项目施工中为节省耗材，将原本图纸规定的20厘米钢筋间距，加长为23厘米或25厘米，此外，90度锚固与混凝土垫层也都存在不同问题。他指出，原本他与上级劳务发包人已解除合同，但因中间人“酬金”再次引发矛盾，决定举报。

涉事标段为青岛地铁1号线外电源配套工程，总承包方为中国葛洲坝集团电力有限责任公司，总承包方通过青岛永利捷电力工程有限公司、青岛顺源达劳务有限公司等层层分包，最终由其所在的青岛远望建筑安装工程有限公司实际施工。

青岛地铁集团昨天对此说，旗下专项调查工作组持续开展调查工作。

青岛地铁今天也通过微信公号宣布，针对违法分包行为的事实，青岛地铁集团研究决定将其列入青岛地铁工程建设黑名单。

青岛地铁施工现场刚在上个月发生致命工业意外。由中国铁路工程集团有限公司二十局施工的青岛地铁4号线沙子口静沙区间施工段5月27日发生坍塌，造成被受困的五名工人不幸遇难。