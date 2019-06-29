福建法院聘台湾人当助理 陆委会：会展开调查

中国大陆福建一所法院首开先例，聘用台湾人担任法官助理，参与涉台案件审判工作。台湾陆委会昨晚（28日）对此说，将会同主管机关进行相关行政调查，如涉及违反两岸条例规定，政府将依规定裁处。

综合中新社和《联合报》报道，福建漳州龙海市人民法院在上个月底聘用台胞为法官助理，参与涉台案件审判工作。业界指出，此举在大陆法院尚属首次，有助于积极探索两岸融合发展新路，回应涉台案件当事人多元司法需求，增进台湾同胞对大陆的理解和认同。文中并未披露当事人或台湾法官助理的身份与相关数字。

福建省高级人民法院早在今年2月22日推出促进两岸经济文化交流合作的59条措施，其中包括台湾人可凭居住证或台胞证作为有效身分证明文件，在大陆从事诉讼活动；持有居住证的台湾人委托他人代理诉讼，无需透过公证认证或提交其他证明手续；鼓励支持台湾法学界专家学者参加海峡两岸审判理论专业委员会。

福建省招揽台湾人担任社区主任助理，已被台湾内政部认定违法，自3月29日起，已进行四波裁处，共开罚33人。此外，福建省招募的台籍科技特派员，也收到农委会来函，要求亲赴农委会说明或提供书面意见，若被认定违法，也将被开罚。

福建法院聘用台湾人担任法官助理，则是最新案例，恐也将遭政府相关单位锁定并约谈。

陆委会说，两岸条例规定，台湾人不得担任大陆党政军机关（构）的职务或为其成员。对于大陆人民法院招聘台湾人担任法官助理，陆委会将会同主管机关进行相关行政调查，了解相关职务内涵，如涉及违反两岸条例规定，政府将依规定裁处。