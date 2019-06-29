王毅谈气候问题：个别国家退却 阻挡不了世界前进脚步

中国国务委员兼外长王毅29日在二十国集团领导人大阪峰会期间与法国外长勒德里昂、联合国秘书长古特雷斯共同举行气候变化问题三方会议。王毅表示，应对气候变化既要有只争朝夕的冲劲，也要有坚如磐石的毅力。个别国家的退却，阻挡不了世界前进的脚步。

据新华社报道，王毅主持会议，并阐明中方应对气候变化的立场和主张，呼吁各方重信守诺、切实行动，为今世后代创造一个风调雨顺、清洁美丽的世界。

王毅强调，应对气候变化就像跑马拉松，既要有只争朝夕的冲劲，也要有坚如磐石的毅力。一是坚定信念。个别国家的退却，阻挡不了世界前进的脚步。我们要争取在国际上形成以行动应对气变的积极氛围。二是坚守原则。必须坚持多边主义，坚持公平、“共同但有区别的责任”和各自能力原则，尊重发展中国家的特殊国情。三是坚决行动。要将应对气变与促进经济发展相结合，加速绿色低碳转型。要调动全社会资源和力量，强化2020年前行动力度，做好2020年前行动总结。四要坚持合作。气候变化是全球性挑战，除了同舟共济，我们别无选择。发达国家应该落实到2020年每年动员1000亿美元承诺，帮助发展中国家提高应对能力。

王毅表示，古特雷斯秘书长将于9月举行联合国气候行动峰会，这是全球气候治理进程的重要节点。中方将积极支持峰会筹备工作。作为“基于自然的解决方案”领域牵头方，中方将聚焦可持续利用自然资源，推动形成一揽子成果。中方也将支持法方作为“气候融资和碳价”领域牵头方的工作。

与会方围绕全球气候治理充分交换意见。勒德里昂表示，法中应对全球气候变化合作良好，法方愿与中方携手，共同发出明确信号，推动国际社会落实《巴黎协定》实施细则。支持并预祝中方举办2020年《生物多样性公约》第15次缔约方大会取得圆满成功。

古特雷斯表示，联合国看重中方在全球应对气候变化行动中举足轻重的作用，赞赏中方作为“基于自然的解决方案”领域牵头方所作的努力。联合国愿与中法一道，推动相关国家积极有所作为。

与会三方一致认为，各国应坚定信念，坚持多边主义，不折不扣履行《巴黎协定》承诺，齐心协力推动联合国气候行动峰会和《联合国气候变化框架公约》第25次缔约方会议取得丰硕成果，为全球气候治理注入新的强劲动力。