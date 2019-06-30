北京大兴国际机场主要工程项目如期竣工

新京报记者从大兴机场获悉，截至今天(30日)，北京大兴国际机场各建设主体负责的主要工程项目如期顺利竣工。大兴机场工作重心将从工程建设转向投运准备阶段。

据新京报报道，2019年以来，大兴机场建设的主体工程、航空公司基地工程等工程，以及外围的高速公路、高铁等工程均如期建设完成，相关竣工验收有序推进。6月26日至28日，大兴机场航站区工程顺利通过质量竣工验收。

质量竣工验收内容涵盖大兴机场航站区地基与基础、主体结构、给水排水及采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、电梯工程、节能工程、高架桥以及室外工程，以及地下二层及地下一层的轨道交通部分的结构代建工程；四标段停车楼及综合服务楼工程中的三个子单位工程，分别为停车楼、制冷站及室外工程。

本次质量竣工验收按专业分为土建、水暖、电气、资料4个组，每一个专业验收组设置一名总负责人，负责组织航站楼、停车楼的质量竣工验收相关工作。另设后勤组，保障验收工作。在听取建设、设计、勘察、施工、监理、检测等单位汇报后，各验收组依据国家和行业有关技术标准及规范开展了现场检查验收工作。

据介绍，随着主要工程的如期竣工，下一步大兴机场将开展联调联试、投运演练等相关工作，在投入运营的准备阶段还将进行六次综合演练，涉及到航站楼、飞行区、公用区、货运区等区域。从7月开始，机场相关人员将陆续入驻。