建制议员：港人欠警察一句“谢谢”

《逃犯条例》的修订争议不断，在多场大规模示威游行中，香港警民关系每况愈下。建制派立法会议员何君尧认为，警方在种种冲突中受到不公平对待，呼吁香港市民参与今日举行的“撑警集会”。

据香港01今天（30日）报道，何君尧在港台节目《给香港的信》中指出，香港若没有警察，示威可能会演变成去年12月法国巴黎爆发的暴力冲突。香港市民欠警察一句“多谢”。

6月12日，香港金钟发生警民冲突。何君尧认为当时立法会大楼被围困，示威者试图突破警方防线，如果警方不将示威定性为”暴动“，立法会将受到攻击。

他继续表示，香港特首林郑月娥宣布暂缓修例《逃犯条例》是明智之举，但她的道歉造成香港警察士气低落。警察在政治光谱下受到不公平对待，需要市民支持，他呼吁市民参与今日的“撑警集会”。

何君尧还在信中指出，《逃犯条例》修订完全符合国际惯例，他没想过修例会引起轩然大波，更令香港成为国际风头。

他批评泛民主派对修例“妖魔化”，即把修例曲解为要将香港人遣返大陆，危害香港人自由。

何君尧指出，6月16日200万名参与游行的市民是泛民主派“谎言下的受害者”，尤其是学生，不应该受“激进的政治策略”而断送自己的将来。