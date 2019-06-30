“百名红通人员”刘宝凤投案

中共中央纪委国家监委网站30日发布消息称，外逃18年的“百名红通人员”、职务犯罪嫌疑人刘宝凤29日回国投案自首并积极退赃。

这是中共十九大以来第11名归案的“百名红通人员”，也是开展“天网行动”以来第59名归案的“百名红通人员”。

刘宝凤1966年7月出生，曾任华泰证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部总经理，涉嫌挪用公款罪，2001年11月外逃。2001年12月，深圳市人民检察院对其立案侦查，2002年4月，依法对其决定逮捕。2002年7月，国际刑警组织对其发布红色通缉令。