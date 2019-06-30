中国院士：5G之后还有6G 与政治因素无关

中国工程院的两位院士邬贺铨、邓中翰表示，5G是移动通信技术发展的一种必然趋势，在5G之后还有6G，跟政治因素没有任何关系。

据中国新闻网报道，2019年中国科协年会昨天（29日）在开幕式上推出“高端对话：5G与未来”的话题。邬贺铨院士是光纤传送网与宽带信息网方面的专家，他表示，移动通信多年来基本是十年一代，所以5G是一种必然趋势，在5G之后还有6G，这是一种业务和应用，每个国家都会经历这个阶段。

邬贺铨称，“现在看上去，很多国家都会在今年开始5G的服务，这都是考虑到本国的需要，跟世界上其他的政治因素并没有什么关系”。

持相同看法的中星微集团创建人邓中翰说，5G是人类一个基本通信方法的技术进步，它并没有大家想象的政治因素。

邓中翰认为，中国5G发展意义重大。3G时代中国刚刚参与、处在跟跑阶段，到了4G中国实现并跑，到了5G，华为等中国企业在专利、芯片、软件、系统及标准方面，获得很多话语权。

邬贺铨表示，中国看重5G，是因为它会带动消费上面很多新的应用。1G到4G主要是面向消费者应用，5G要扩展到产业应用，渗透到远程医疗、远程教育、智慧城市、自动驾驶、农业等各个方面。长远来看，产业应用的回报收益可能还要大于面向消费的应用。

邬贺铨还称，5G的发展需要一个过程，5G将来覆盖到像4G这样的规模，也需要七、八年时间。有预测称，到2035年，中国因5G发展，GDP大概增加一万亿美元（1.25万亿新币），带动约1000万个新就业岗位。他表示“这不单对中国，对美国也一样。”