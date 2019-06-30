官媒：中国癌症体检乱象丛生

近年来，癌症体检受到不少中国人追捧，但诸多癌症体检机构和项目背后的问题重重。

据新华社今天（30日）报道，该社记者走访中国成都、长沙等地的一些癌症体检机构发现，各类癌症检查项目让人眼花缭乱，但体检质量却良莠不齐，乱象丛生。

“谁都怕得癌症，听说能提前体检出来，宁愿花钱也要去检查一下”，70岁的成都市民李先生向新华社记者表示到。

四川一家大型公立医院体检中心负责人说，“癌症体检需要针对特定高危人群，并不是每个人都适合，也不是所有人都需要做全套癌种的筛查。而一些常规检查如心电图等其实对筛查癌症作用有限，中医体质辨识等更是缺乏针对性。”

新华社记者还了解到，目前设置癌症体检的大多是一些民营体检机构。其中，一些商业体检机构盲目追逐利益、专业性差、发展失序，“创造”了“五花八门”的癌症体检项目，有的还雇佣无资质人员从事体检诊断工作，导致癌症漏诊、误诊发生。

湖南省公安部表示，近年来查处了多起利用海外就医虚构病情实施诈骗案件，其中还有机构和中介公司联合哄骗老年人去国外体检，查出假癌症，给予假治疗，骗取老年人钱财。

对此乱象，四川省肿瘤医院的肿瘤筛查中心主任程幼夫介绍，目前中国癌症体检缺乏相关的行业标准和规范，同时又缺乏健康评估和跟踪管理。

中南大学湘雅二医院办公室主任李异建议，体检行业应该加强自律、自净，提高准入门槛，制定严格的行业标准，建立黑名单制度。针对体检行业违法行为，卫生主管部门必须加强监管，并查处并向社会公布处理结果。