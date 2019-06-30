港大将与AI公司合作清点游行人数

《逃犯条例》的修订于本月引发两场大规模游行，在游行人数方面，主办方公布的数字与警方相差甚远。对此，香港大学教授叶兆辉、美国德州州立大学副教授邹之乔将与人工智能公司合作，将利用AI辨识技术，清点游行人数。

据《明报》报道，该团队明日（7月1 日）会至少使用七部流动装置，包括手机及平板电脑拍摄影像，再交由电脑分析人数。系统也会再透过比对不同影格，追踪同一人的轨迹以作核实，累积得出分别经过各个定点的人数。

参与该计划的君宇人工智能有限公司策划总监黄君保称，会先在波斯富街及军器厂街设两个定点高位拍摄，并视乎人流动向，再考虑在告士打道等定点高位，加装数个流动装置。

叶兆辉团队表示，电脑系统已从世界各地拍摄的数万张公众地方人群照片，透过深层神经网络（deep neural network）学习，可更准确辨识正面或背面的游行人士。而考虑到私隐问题，七一当日会尽量拍摄游行人士的背面。

为推算出中途加入的人数，叶兆辉团队还会再派六人做问卷抽查，目前计划每小时完成50至100个抽查，有关数据会用以调整总人数估算的偏差，目前预计游行完结当晚可初步统计出游行总人数。