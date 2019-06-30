彭博社：中国6月份制造业前景再度黯淡 

中国 6月份制造业前景继续恶化，国内经济疲软以及美国上个月对中国商品征收的新关税是主要原因。

据彭博社的分析文章，中国国家统计局今天（30日）公布的数据中，6月份制造业采购经理指数(PMI)保持在49.4（数据低于50表示收缩），该指数低于彭博对经济学家调查的49.5的预测。新出口订单分类指数进一步下降，突显了美国对中国2000亿美元（2705.6亿新币，下同）商品加征关税后带来的压力。

分析文章指出，数据疲弱表明中国上半年的经济复苏进一步放缓。中美两国本周末在大阪达成停战协议，暂时停止进一步提高关税。但仅凭贸易战停火，不太可能令经济复苏在短期内回到正轨。

彭博社还认为，中国出口商的痛，远不止是因为美国加征关税。

“中国当前经济放缓，仅部分原因与贸易战相关，” 麦格理驻香港首席中国经济学家拉里胡（Larry Hu）表示， “全球经济放缓和国内动力不足更重要。”

他说，在中国政府推出更积极的政策措施之前，中国经济不会触底回升，其中这些措施包括加大基础设施投资、房地产投资和消费。

彭博亚洲首席经济学家舒畅表示，“中美贸易战最新取得的休战局面，在一定程度上会有助于提振市场与商业信心。但即便如此，离最终协议板上钉钉还很遥远。当前美国对中国一半输美商品征收的25%关税，已经给出口商造成沉重负担。”

包括服务业和建筑业在内的非制造业PMI从5月份的54.3降至54.2，仍然牢牢地位于扩张区，但就业市场的恶化令人担忧，制造业PMI的从业人员分类指数进一步下滑至2009年以来的最低水平，而非制造业PMI的从业人员分类指数则下降至2016年初以来的最低水平。

经济放缓对小型工厂影响最大，不过大型企业也没有更好。中国制造业大型企业采购经理人指数三年多以来首次跌至收缩区。彭博收集的早期指标同样显示，6月份经济恶化，商业信心不佳，贸易疲软等。

兴业银行首席经济学家鲁政委表示，第二季度将是今年中国经济的最低点，刺激政策缓解了贸易紧张局势造成的影响。如果中美今年能够达成协议，政策方面不会再那么具有扶持性。如果没有达成协议，中国将采取更大力度的刺激政策。