香港会展中心今起全面闭馆

鉴于网上有人号召示威者明早包围金紫荆广场，民阵明日下午亦会举行七一大游行，香港警方昨日凌晨起在湾仔金紫荆广场一带封路和加强戒备，会议展览中心也于今晨起全面闭馆。

据星岛日报报道，警方封闭会展附近及湾仔北一带道路，于博览道东往会展新翼和金紫荆广场的入口架起铁闸，不准出入。其中，金紫荆广场外有多层铁马包围，有特地前去准备观光的旅客，到场后方知广场被封，顿感失望和遗憾。

近日有人在网上号召“七一塞爆金紫荆”行动，呼吁以人海包围金紫荆广场，通过唱圣诗等手法阻碍升旗礼和奏国歌，甚至“占领金紫荆”。