蓝皮书：京津冀整体创新能力领先全国

首都经济贸易大学、社会科学文献出版社今天发布《京津冀蓝皮书：京津冀发展报告（2019）》。蓝皮书称，中国的京津冀地区的整体创新能力有明显优势，其各类创新资源的富集程度、创新产出的规模和质量等在全国居于领先地位。

据新京报报道，根据蓝皮书，京津冀地区的研发投入水平在全国处于领先地位。近年来，京津冀地区R&D经费（研究与试验发展经费）规模和强度都有明显增长。从R&D经费占GDP比重来看，2017年京津冀地区的研发强度为3.09%，明显高于江浙沪地区的2.81%和广东省的2.61%，其中，北京市研发强度高达5.61%，远高于江浙沪地区与广东省。

京津冀地区创新产出成果丰硕，北京市各类创新产出优势突出。从知识创新产出来看，2017年京津冀地区SCI科技论文发表数达到6.08万篇，高于广东省的1.81万篇，其中北京市SCI科技论文发表数4.86万篇，占全国的比重高达16.71%，约为第二名江苏省的1.57倍，知识创新优势明显。

蓝皮书称，从技术创新来看，2017年京津冀地区发明专利授权数有5.69万项，高于广东省的4.57万项，其中仅北京市的发明专利授权数就高达4.61万项，占全国的比重达到14.10%，高于其他发达省份。