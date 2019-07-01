科创板IPO注册获批企业总数增至八家

又有2家科创板拟上市企业获得了中国证监会同意IPO注册的批文。

据澎湃新闻报道，6月30日深夜，证监会公告称，近日按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册：宁波容百新能源科技股份有限公司、深圳光峰科技股份有限公司。

至此，已有总计8家科创板IPO企业注册成功。

这两家企业的总融资规模为26亿元。据介绍，这两家企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

澎湃新闻记者梳理科创板业务规则后发现，企业从递交申请到正式上市，这期间将经历六大关键流程，分别是受理、审核问询、上市委会议、报送证监会、证监会注册和发行上市。

证监会发出同意注册的批复，意味着企业挂牌交易已指日可待。

截至目前，已经有6家科创板拟上市公司完成了证监会注册程序，距离真正挂牌仅一步之遥。

华兴源创（688001）、睿创微纳（688002）、天准科技（688003）、杭可科技（688006）、澜起科技（688008）已经先后获得配号并发布了上市发行安排公告。其中，华兴源创已经在6月27日进行了网上网下同步申购，睿创微纳和天准科技将在7月2日进行申购，杭可科技和澜起科技则分别将在7月3日、7月8日进行申购。

此外，中国通号也在6月27日获得证监会同意科创板IPO注册的批文。

容百科技和光峰科技的注册生效后，将成为第7、第8家走完科创板上市发行前所有流程的企业。

