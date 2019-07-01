林郑七一酒会致辞：会汲取教训 施政将更开放包容

香港特首林郑月娥在庆回归酒会上致词称，在“七一”可以回顾过去，找出事情征结，谋划出路，及制定大大小小措施。她说，近日发生的事（逃犯条例修订争议），市民与政府出现矛盾和纷争，令她彻底明白，要准确掌握民意，耐心聆听，要更开放及包容。她会汲取教训，确保施政更贴近民心民情。

她提出，第一步是改变港府施政风格，要更包容，政府会进一步加强行政立法关系。她说，所有工作都刻不容缓，并要由她开始，将用更多时间去见各党派，见不同层次的人，也会循不同途径接触年轻人，保持与不同人沟通，掌握民情，提早在政策制定的不同阶段与议员商讨，审时度势，充分协调，促成良性互动，做到利民便民。

她认为，香港问题有很多，尤其经济下行风险正加大，政府工作不能停下来，要做更多改善民生的工作，包括处理最难的房屋问题。

林郑月娥说，香港回归22年，香港政治有不少变迁，但总体而言，香港仍保持繁荣，在一国之下，香港受惠于国家改革开放；在两制方面，香港仍是全球最自由的地方。她认为，要一国两制成功，工作须一起筹谋，接纳不同意见，大家都是爱护香港这地方，而她和特区政府将重拾信心，让香港从新出发。（《联合早报》记者易锐民香港报道）