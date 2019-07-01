日媒：华为P30 Pro中1%美国组件占成本16.3% 

有手机评论网站将华为P30 Pro进行了拆解，拆解结果显示虽然来自美国的组件只占全部组件的1%，但这1%的组件成本却占了总成本的16.3%。

据日本经济新闻（Nikkei）报道，华为P30 Pro总成本约为363.83美元（492.19新币，下同），一共有1631块组件，其中美国的组件大约有15个，占全部组件数量的1%，但是占了总成本的16.3%。这些美国的组件来自芯片制造商Qorvo，和生产盖玻片的纽约技术材料公司Corning。

另外，产自中国本国的组件有80个，占组件总数的4.9%，是总成本的38.1%。组件中，来自日本的组件数量最多，超过一半（53.2%），占总成本的23%。

Nikkei引述东京研究机构Fomalhaut Techno Solutions称，华为手机中62%的组件来自中国以外的公司。

Nikkei还对苹果生产的iPhone XS Max进行了分析，该手机是苹果公司成本最高的系列，它依赖于中国供应商的零件占总成本的不到1％，但是却在中国进行了一大部分组装工作。

此前美国威胁要征收高达25％的额外关税会导致该手机价格大幅上涨。Nikkei引述摩根士丹利（Morgan Stanley）的消息称，目前最便宜的XS为999美元，若加征关税，价格会达到大约1,160美元。