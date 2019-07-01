前四个月中国进口美国大豆同比降70.6%

中国农业农村部数据显示，今年前5个月，大豆进口3175.1万吨，同比下降12.2%，其中1月份至4月份进口美国大豆430.9万吨，同比下降70.6%。

据《经济日报》报道，中国农业农村部种植业管理司司长潘文博近日表示，“从最新农情调度情况看，春播大豆和夏播大豆面积都有所增加，特别是东北地区春播大豆面积增加较多，预计今年全国大豆播种面积将超1.3亿亩，比上年增加1000多万亩，大豆振兴计划开局良好。”

潘文博说，今年大豆种植面积连续第4年恢复性增加，提升了国产大豆供给水平，为有效应对国内外复杂环境和风险挑战增添了底气。

报道指，中国是大豆的原产国，也是大豆资源最丰富的国家，但大豆产业发展面临自产不足、单产低、加工薄弱。随着中国居民消费结构升级，近些年大豆需求量增加较快，产需缺口也不断扩大。

今年的中央一号文件明确提出实施大豆振兴计划。按照中央部署，农业农村部制定了《大豆振兴计划实施方案》，从今年开始启动实施。

中国农业农村部党组成员、中央农办秘书局局长吴宏耀说，这是推进农业供给侧结构性改革的重要内容，主要从三方面发力。一要稳定恢复大豆种植面积，在东北、黄淮海地区引导农民扩大种植。二要在科研上加快培育推广优质、高产大豆新品种，提高大豆品种的适应性、高产性和优质性。三要发展大豆合作社和大豆加工企业，提高大豆生产经营的组织化程度和水平。

提及大豆振兴的发展定位时，潘文博表示，要立足中国资源禀赋和生产实际，充分发挥国产优质高蛋白大豆优势，保持国产大豆一定的自给水平，推动形成进口大豆与国产大豆错位竞争、相互补充的格局。振兴目标主要是“一扩两提”，力争到2020年全国大豆种植面积达到1.4亿亩；同时，提单产、提品质，力争到2020年全国大豆平均亩产达到135公斤，食用大豆蛋白质含量、榨油大豆脂肪含量分别提高1个百分点。

为推动大豆振兴计划落地，今年中央财政继续实施东北地区大豆生产者补贴政策，调动农民种豆积极性；扩大耕地轮作试点规模，支持主产区实行玉米与大豆合理轮作。同时，加大大豆制种大县奖励。