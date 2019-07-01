分析：中美短期内达成全面协议难度较大

中美领导人在G20峰会上决定重启经贸谈判。路透社引述中国专家的分析认为，贸易争端缓和，有助于提振市场信心。但解决分歧还需时日，贸易冲突仍有重新激化的可能性。

据路透社今天（1日）引述中信证券发布报告分析，中美元首会晤成果超市场预期，但短期内达成全面协议难度较大。预计未来半年至一年之内，中美双方将进入谈判期，贸易争端局面将有所缓和。

中信证券宏观研究诸建芳、刘博阳在报告中预计，中国6月数据将小幅好于4、5月，二季度为全年经济最低点。虽然中美重启谈判，外部压力有所减轻，但经济自身下行压力犹存，逆周期调节政策料将保持力度。

该报告指出，解决谈判中产生的分歧需要时间。中美第十一轮经贸谈判后，虽然双方在知识产权、扩大开放等问题上已经取得共识，但在关税、进口规模和协议文本平衡性等三方面的分歧成为谈判的主要阻力，贸易争端在此后的两个月时间里有所升级。显然以上三方面分歧将是谈判重启后的主要解决领域，需要双方共同努力。

另外，近两月，中美科技领域和人才教育领域等的争端也有所升级。

该报告表示，“因此，双方分歧一定程度上不减反增，短期内达成全面协议的难度仍然较大。”

中国国内方面，中信证券的报告称，他们判断7、8两月的经济基本面将是短周期内的上行期，经济将出现年内第二次企稳回升。同时，改革开放将继续加大力度，新的对外开放政策将宣布。短期内有效提振信心，中长期为中国经济固本培元。

中国社科院世界政治与经济研究所研究员张明也认为，中美决定重启经贸磋商，对短期市场信心的提振无疑是有帮助的，但也不能太过乐观。

他在点评报告中称，随着中国整体国力的崛起，美国政府的对华战略已经发生根本性转变，其核心可以用从“接触”到“遏制”，再到“规锁”来概括。中美双边摩擦，注定会长期化、复杂化，打打停停将会成为常态。

张明称，“至少在短期内，美方对中方剩下3000亿美元（4059.9亿新币）加征关税、且中方进行相应反击的概率已经显着下降。中美贸易摩擦在短期内迅速激化的可能性也显着下降。”

但他也指出，一方面，这次会谈的结果仅仅是重启双边经贸谈判，而不是谈判取得了重大成果。另一方面，会谈并没有提及之前已经加征关税的做法是否会调整。如此看来，中国2,500亿对美出口商品被加征25%的关税，短期内也不会变化。

他认为，贸易摩擦短中期内恐怕不会结束，仍有重新激化的可能性。另外，贸易摩擦已经开始向投资摩擦、金融摩擦、技术摩擦、人才摩擦等方面扩展，未来还可能扩展至地缘政治冲突。