蔡英文月中访加勒比海四友邦 在美国停留四晚

台湾总统府今天（1日）举行总统蔡英文出访加勒比海友邦记者会，外交部次长曹立杰指出，此次定调为自由民主永续之旅，主要是为了深化与加勒比海的连结与友好关系，将于7月11至22日应邀率团访问我国加勒比海友邦海地，并是上任后首次访问“三圣”（圣露西亚、圣文森、圣克里斯多福及尼维斯）；关键过境部分，来回共在美国停留4个晚上。

据《自由时报》报道，至于过境美国的细节，曹立杰说，蔡总统曾经多次过境美国，这次过境细节仍在规划协调当中，原则就是准则、安全、尊严、便利、舒适，待有具体结果之后在对外说明。至于美国待四晚是否为外交突破，曹立杰没有多做说明。

蔡总统此次是上任后第七次出访，前六次出访分别为2019年3月“海洋民主之旅”出访帛琉、诺鲁及马绍尔群岛；2018年8月“同庆之旅”出访巴拉圭共和国及贝里斯；2018年4月以“两国同心‧邦谊永固”出访史瓦帝尼王国；2017年10月展开“永续南岛，携手共好”太平洋友邦之旅，出访马绍尔群岛、吐瓦鲁及索罗门群岛；2017年1月率团出访宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地马拉及萨尔瓦多；以及2016年6月蔡英文出席“巴拿马运河拓宽工程竣工典礼”暨访问巴拉圭共和国。