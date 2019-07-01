四川南充一官员在外就餐摔倒后去世

四川省南充市人大常委会原副主任谢华国6月29日晚间在外就餐时摔倒，抢救无效去世。

据澎湃新闻今天报道，从南充当地权威渠道获悉，谢华国当晚在外就餐时摔倒在饭店卫生间，经医院抢救无效死亡。

公开资料显示，谢华国，男，汉族，1955年5月出生，四川南充人。他曾任蓬安县委书记、南部县委书记等职，2004年出任南充市副市长，2007年跻身南充市委常委并继续兼任副市长。

2011年，谢华国不再担任南充市委常委职务，次年当选为南充市人大常委会副主任，后于2014年辞去了市人大常委会副主任一职。